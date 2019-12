Atlético Mineiro bate Botafogo, que luta pela Sul-Americana

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – O Atlético-MG venceu o Botafogo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jair e Luan marcaram os gols na partida disputada no Mineirão.

Responsável pela assistência para o tento que abriu o placar, de Jair, já no fim do primeiro tempo, Cazares foi o principal nome do jogo. O dono da camisa 10 do Atlético criou boas chances para sua equipe finalizar e ainda levou perigo à meta do adversário em chutes de longa distância.

O segundo gol atleticano saiu na etapa final, aos 23min, e também contou com participação de Cazares, que iniciou a jogada. Na sequência, Patric recebeu pela esquerda e cruzou para Luan marcar de cabeça.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 48 pontos e ocupa agora a 11ª colocação do torneio nacional. Poderá, no entanto, ser ultrapassado ainda nesta rodada por Bahia ou Vasco, que se enfrentam nesta quinta (5), em Salvador.

O Botafogo, por sua vez, segue com 42 pontos -livre de rebaixamento, ainda tenta cravar uma vaga na Copa Sul-Americana.

No encerramento do Brasileiro, no próximo fim de semana, o Atlético visitará o Internacional, enquanto o Botafogo receberá o Ceará, que briga para não cair.

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Patric; Zé Welison, Jair (Vinícius), Otero, Cazares e Marquinhos (Luan); Franco Di Santo (Geuvânio). T.: Vagner Mancini

BOTAFOGO

Gatito, Marcinho, Marcelo, Carli e Lucas Barros; Cicero (Wenderson), João Paulo e Léo Valência (Luis Henrique); Luiz Fernando (Vinicius Tanque), Rhuan e Diego Souza. T.: Alberto Valentim

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: José Eduardo Calza e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Patric (CAM); Cícero, Luiz Fernando e Diego Souza (BOT)

Gols: Jair (CAM), aos 41min do 1º tempo; Luan (CAM), aos 23min do 2º tempo