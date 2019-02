Atlético-MG vence Tupi no Horto e assume liderança do Mineiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Atlético-MG venceu o Tupi, na noite deste sábado (16), por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Alerrandro marcou o primeiro gol da partida disputada no estádio Independência. Foi o segundo do reserva imediato de Ricardo Oliveira na temporada. Vinícius fez o outro do clube mineiro.

Com o triunfo, o Galo dorme na primeira colocação do Estadual, com 16 pontos conquistados, dois a mais que América-MG e Cruzeiro, que ainda jogam nesta rodada. As duas equipes se enfrentam amanhã, às 17h (de Brasília).

O Galo volta a atuar na quarta-feira, diante do Defensor Sporting, do Uruguai, pela terceira fase da Copa Libertadores da América.

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Guga, Léo Silva, Iago Maidana e Carlos César (Hulk); Lucas Cândido, Zé Welison, Terans (Daniel Penha) e Vinícius; Maicon e Alerrandro (Nathan).

T.: Levir Culpi.

TUPI

Vilar; Afonso, Thiago, Aislan e Léo Felipe; Diego Gomes, Max Carrasco, Baiano (Hugo Ragelli) e Eduardo Nardini (Saulo); Gabriel Costa (Breno) e Romarinho.

T.: Gerson Evaristo.

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Leandro Salvador da Silva

Cartão amarelo: Leonardo Silva (Atlético-MG); Afonso (Tupi)

Gols: Alerrandro (Atlético-MG), aos 5min do segundo tempo, e Vinícius (Atlético-MG), aos 36min do segundo tempo