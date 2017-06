NO INDEPENDÊNCIA

Atlético-MG supera Avaí e vence a primeira no Brasileiro

A vitória foi magra: apenas 1 a 0, sobre o Avaí, na noite desta quarta-feira, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo, embora simples, leva alívio ao Atlético-MG e tranquilidade para o clube que não tinha vencido na competição.

O resultado melhora a situação dos comandados de Roger Machado. O time deixa a zona de rebaixamento e vai para a 13ª colocação na tabela, com seis pontos. O Avaí assume a vaga do Galo no Z4, com apenas quatro.

Foto: Divulgação

A vitória foi feita no primeiro tempo. O Alvinegro foi superior na etapa inicial e marcou seu gol com o artilheiro Fred, que fez de cabeça para dar a vantagem ao clube da casa.

Até o restante do jogo, a equipe de Roger Machado passou por alguns sustos, mas conseguiu firmar o resultado.

O Atlético-MG volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Barradão, contra o Vitória.

O Avaí recebe o Flamengo, no mesmo dia e horário, no estádio da Ressacada.