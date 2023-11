Atlético-MG só empata com América em jogo que teve Hulk expulso e susto

O Atlético-MG perdeu a chance de engatar a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, empatou por 1 a 1, neste sábado (4), contra o América-MG no Parque do Sabiá e se distanciou do topo da tabela.

Mastriani e Paulinho fizeram os gols da partida, que teve Hulk expulso após o apito final.

O resultado deixa a equipe de Felipão, que atuou como visitante, com 53 pontos e fora do G4. O América-MG, por outro lado, segue na lanterna com 21 pontos.

O duelo ficou marcado por um susto envolvendo Rubens e Rodriguinho: os jogadores protagonizaram um choque de cabeça ainda no 1° tempo e chegaram a preocupar os jogadores. Depois de atendimento médico, eles deixaram, conscientes, o gramado de ambulância.

América-MG e Atlético-MG voltam a jogar no meio da semana que vem. O Galo encara o Corinthians fora de casa, enquanto o Coelho recebe o também desesperado Coritiba.

* BRUNO MADRID (SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)