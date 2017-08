BRASILEIRO

Atlético-MG bate o Flamengo em casa e ameniza crise

foto: Divulgação/Atlético

O Galo vive uma grande crise, com eliminação em competições importantes e demissão de treinador. Para espantar logo a má fase, recuperar a confiança e voltar no caminho das vitórias, o Atlético bateu o Flamengo, na tarde deste domingo, por 2 a 0, no Independência, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Galo na 9ª colocação, com 26 pontos a três tentos do G6, posição ocupada pelo rubro-negro.

Os gols de Fábio Santos e Rafael Moura foram o retrato de um Galo que foi bastante superior durante todo o duelo. Nos dois tempos a equipe alvinegra teve mais posse de bola, conseguiu criar as jogadas e marcou seus gols em um futebol mais coletivo – algo que não via há algum tempo.

A equipe alvinegra volta a campo apenas na próxima segunda-feira, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Já o Flamengo entra em campo no sábado, às 19h, contra o Atlético-GO, no Luso-Brasileiro.