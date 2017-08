BRASILEIRÃO

Atlético-GO volta a vencer e freia ascensão do Coritiba

foto: divulgação/Coritiba

O Atlético-GO conquistou a sua quarta vitória em 20 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado. Jogando no Olímpico de Goiânia, o lanterna contou com um gol de Jorginho para derrotar o Coritiba, que vinha de vitórias sobre São Paulo e Chapecoense, por 1 a 0 na primeira rodada do returno.

Apesar do resultado positivo, a situação do Atlético-GO na tabela de classificação ainda é bastante complicada, com os seus 15 pontos ganhos. O Coritiba permaneceu com 25 e deverá perder a décima posição com a sequência da rodada.

As duas equipes voltarão a campo no próximo fim de semana. Enquanto o Atlético-GO visitará o Flamengo na Ilha do Governador, no sábado de 19 de agosto, o Coritiba jogará contra o Santos no Couto Pereira, no dia seguinte.