BRASILEIRÃO

Atlético-GO freia embalo da Ponte Preta com goleada

Depois de arrancar um empate no Horto diante do Galo e bater o São Paulo, a Ponte Preta chegou para o duelo contra o Atlético-GO cheia de moral de empolgação. Mas, mais uma vez a Macaca se viu irreconhecível fora de casa.

Foto: Divulgação/ ACG

O Dragão, que entrou na quinta rodada do Campeonato Brasileiro zerado em pontos, surpreendeu, jogou bem e superou os campineiros com um contundente 3 a 0 no estádio Olímpico, em Goiânia.

A Ponte, por outro lado, já acumula sete jogos como visitante em sequência sem conquistar uma única vitória.

Os três pontos não afastaram o Atlético-GO da zona de rebaixamento, mas fizeram os donos da casa deixarem Atlético-PR e Vitória para trás.

Já a Macaca estaciona nos sete pontos e cai para a nona colocação na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o desafio do Atlético-Go será contra o Cruzeiro, no Mineirão, domingo, às 18h30.

No mesmo dia, mas às 16 horas, a Ponte Preta enfrenta a Chapecoense no Moisés Lucarelli.