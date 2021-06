Atlético-GO e Fortaleza ficam iguais no Antônio Accioly

Da redação com Folhapress. Publicado em 17 de junho de 2021 às 22:19.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Atlético-GO e Fortaleza empataram em 0 a 0 nesta quinta-feira (17), pela quarta rodada do Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O jogo começou com equilíbrio, marcação alta das duas equipes e poucas chances de gol. O Atlético foi mais ao ataque, levando perigo três vezes à defesa do Fortaleza, mas foi o time visitante quem teve a melhor oportunidade, quando Tinga chutou no canto para ótima defesa de Fernando Miguel.

A etapa final continuou equilibrada, mas os donos da casa avançaram mais vezes. A defesa dos visitantes demonstrou segurança e soube segurar o time goiano, com poucas oportunidades claras aos dois lados.

Com o resultado, o time tricolor foi a dez pontos e continua no topo da tabela de classificação. Já o clube rubro-negro chegou a sete pontos, em oitavo.

As duas equipes voltam a campo pela quinta rodada do Brasileirão neste domingo (20), às 18h15.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Oliveira e Igor Cariús (Artur Gomes); Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Janderson (André Luís), Natanael e Zé Roberto (Lucão). T.: Eduardo Barroca

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Éderson, Felipe, Carlinhos (Luiz Henrique), Matheus Vargas e Pikachu; Wellington Paulista (David) e Romarinho (Robson). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Auxiliares: Leirson Peng Martins e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Igor Cariús, Natanael e Willian Maranhão (ACG); Felipe (FOR)