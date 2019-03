Atlético e Botafogo-PB jogam pela classificação antecipada no Perpetão

Atlético e Botafogo-PB entram em campo neste domingo, na luta pela classificação antecipada no Campeonato Paraibano. O duelo acontece às 17h no Estádio Perpetão, em Cajazeiras, com validade pela oitava rodada.

O Trovão Azul, que vai com força máxima, precisa apenas de uma vitória simples para garantir a vaga matematicamente. Já o Belo, que pode entrar em campo com um time misto por conta do confronto com o Londrina pela Copa do Brasil no meio de semana, só necessita empatar.

Os atleticanos também possuem outra ambição no Paraibano, que é de retomar a liderança perdida para o Campinense há algumas rodadas.

O primeiro objetivo é a classificação, mas, se ela vier junto com a volta ao primeiro lugar do Grupo B, a comemoração vai ser dobrada.

O Belo é o dono da melhor campanha geral do estadual, soma 18 pontos no Grupo A, tem o melhor ataque e a melhor defesa. Além disso, possui o artilheiro do campeonato, Clayton, que já marcou cinco vezes em sete partidas.

Atlético-PB x Botafogo-PB

Local: Estádio Perpetão (Cajazeiras)

Horário: 17h

Arbitragem: Rodrigo Batista (PB), Schumacher Marques (PB), Tomaz Diniz (PB) e Josemarques Domingos (PB) como quarto árbitro.

*Com Globoesporte/pb