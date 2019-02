Atlético de Cajazeiras para em Calchi e tropeça no Serrano

Em um jogo que parecia ser de “favas contadas”, o Atlético de Cajazeiras acabou se enrolando com o lanterna Serrano neste sábado (16), no estádio Perpetão, e agora pode ver o Campinense disparar na liderança do Grupo B do Paraibano 2019.

O jogo, que teve validade pela sexta rodada e seria às 16h, começou uma hora mais tarde e acabou 0 a 0. A FPF alterou o horário depois de receber garantias de que a iluminação, que falhou no jogo contra o Nacional de Patos, estava em ordem.

Mas a luz não foi suficiente para que os donos da casa conseguissem a vitória.

Quem brilhou mesmo foi o goleiro Rodrigo Calchi, do Lobo da Serra, que ainda contou com a trave, em um chute de Mendes, em uma cobrança de falta aos 43 do primeiro tempo, para garantir o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Trovão Azul partiu com tudo para cima, mas o arqueiro do Serrano estava em grande jornada, e não foi vazado no duelo.

O resultado deixa o Atlético de Cajazeiras com 10 pontos, mesma pontuação do Campinense, mas o Trovão fica na vice-liderança do Grupo B pelos critérios de desempate. O próximo jogo do time sertanejo será fora de casa, contra o Treze.

Já o Serrano vai a 5 pontos, mas continua na lanterna do Grupo A, com um ponto a menos que o Treze, quarto colocado, mas que ainda joga na rodada. O Lobo da Serra volta a campo para receber o CSP, no Amigão.