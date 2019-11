Atlético de Cajazeiras anuncia atacante com passagens pelo futebol potiguar

Depois de acertar o retorno do volante Ferreira e do zagueiro Egon no final de semana, o Atlético de Cajazeiras confirmou, nesta segunda-feira (18), seu vigésimo sexto jogador para as disputas do Campeonato Paraibano e a Série D do Campeonato Brasileiro de 2020.

Vindo do Globo-RN, onde disputou a parte final da campanha da Série C deste ano, o atacante Paulo César, conhecido como Paulinho, de 27 anos, vai vestir a camisa do Trovão Azul na próxima temporada.

O jogador é formado nas categorias de base do América-RN e também já passou por Alecrim-RN, União Suzano-SP, Assu-RN, Potengi-RN, Bragantino-SP, Operário Ferroviário-PR, além do futebol colombiano.

A equipe do Trovão Azul já deu início a sua pré-temporada no interior de São Paulo desde o início da última semana. A estreia no Campeonato Paraibano deve acontecer no dia 19 de janeiro.

Veja o atual elenco atleticano.

Goleiros: Rafael Mariano, Henrique e Ariel Luciano

Laterais: Filipinho, Pedrinho, Felipe e Pepinho (D); Jackinha e Davi (E)

Zagueiros: Fernando, Gean, Egon e Wesley

Meio-campistas: Ferrugem, Cássio, Caíque, Edgar Silva, Ferreira, Marcinho, Gabriel Mendes e Higor Custódio

Atacantes: Lucas Carioca, Luan, Rodolfo Freitas, Yerien e Paulinho

Técnico: Ederson Araújo.