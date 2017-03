CONTRATAÇÃO

Atlético de Cajazeiras acerta com atacante do futebol pernambucano

O Atlético de Cajazeiras segue se reforçando para a sequência do Campeonato Paraibano.

A diretoria do Trovão Azul anunciou neste final de semana a chegada do atacante Diogo França, que estava no Vitória das Tabocas-PE, disputando o Pernambucano.

O atacante é natural de Caruaru-PE, tem 24 anos e foi revelado no Icasa-CE. No currículo, acumula passagens por clubes como Atlético-GO, São Bernardo-SP e Murici-AL.

Foto: Divulgação / Futebol Total Aqui

Em seu último clube disputou sete jogos e fez quatro gols, no hexagonal da permanência do Campeonato Pernambucano, ajudando a equipe a se garantir na elite do futebol daquele estado.

Diogo França desembarcou em Cajazeiras neste domingo (12) e já se integrou ao elenco azulino para iniciar os trabalhos.

Se for regularizado até esta terça-feira pode até mesmo ficar à disposição do treinador Ederson Araújo para o confronto com o Paraíba, na quarta-feira (15), no Perpetão.

O Atlético-PB é o atual quinto colocado do estadual, com 17 pontos, e está fora do G-4 apenas por conta dos critérios de desempate, que favorecem o Treze.

Já o Paraíba, luta para deixar a zona de rebaixamento e é o nono colocado, com nove pontos.