Atletas do Botafogo-PB admitem desgaste após sequência de jogos

Foram quatro jogos em dez dias, com três vitórias e um empate na conta. A maratona de jogos pelo Paraibano e Copa do Nordeste para o Botafogo-PB foi bastante positiva. O time mantém a liderança isolada e os 100% de aproveitamento no estadual, e no regional saiu da vice-lanterna e vai terminar a rodada entre os quatro melhores do Grupo B.

Após a vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza no último sábado (02), o meia Clayton (foto), que vem atuando em todas as partidas, falou sobre a importância do resultado, já que o time ainda não havia vencido pelo Nordestão.

– Jogo importante, nós precisávamos dos três pontos na Copa do Nordeste. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra um time de Série A. A gente vem de uma maratona difícil, estamos um pouco cansados, mas conseguimos suportar o Fortaleza, estamos na parte de cima na tabela. Temos muita coisa para ganhar ainda – afirmou.

Depois da sequência de jogos, agora o time tem quase uma semana livre pela frente para se preparar para os próximos duelos. Na sexta-feira (08), o time enfrenta o CSP, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. O meio campista mais uma vez admitiu o cansaço.

– É cansativo. Tivemos muitas viagens longas, muitos jogos atrás do outro. Agora temos a semana cheia, vamos estudar a equipe do CSP, queremos manter a sequência de bons resultados – disse.

O atacante Dico, por sua vez, está tranquilo quanto a sua condição física. Como passou o fim de 2018 se recuperando de uma cirurgia no ano, ele começou a temporada fora do time titular, já que não estava com o ritmo ideal. Nos últimos jogos, entretanto, assim como contra o Leão do Pici, o camisa 11 foi titular.

Com um jogo importante pela Copa do Brasil, fora de casa, depois do duelo com o Tigre, é necessário que os jogadores estejam em suas melhores condições, o que não preocupa o baixinho do Belo, que confia no grupo de atletas, caso algum companheiro precise ser poupado.

– Comecei o ano no banco, esperando a oportunidade, estou um pouco mais inteiro. O Marcos (Aurélio), Clayton, Nando, estão um pouco mais cansados. Espero ajudar bastante no decorrer do ano. A questão de poupar é com o professor. O Paraibano é muito forte, um grupo contra o outro, não podemos tropeçar. Ano passado tivemos um pouco de dificuldade. Esse ano temos que terminar a primeira fase em primeiro para ficar com as vantagens. Quem entra sempre faz boas partidas, temos um grupo unido – explicou.