A 2ª edição da Ultramaratona Aquática, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, teve um final emocionante. Após 13 quilômetros (km) de competição Individual Masculino, Individual Feminino e Revezamento de 4×4, os primeiros atletas cruzaram a linha de chegada e completaram a prova com o tempo abaixo de quatro horas.

“Esta segunda edição da Ultramaratona Aquática foi um desafio muito grande, pois os atletas saem do Seixas, percorrem 13 km e nadam até o Bessa. E nós ficamos felizes por ter a certeza de estarmos no caminho certo, onde a Prefeitura de João Pessoa está entregando uma belíssima competição neste dia de sol, mar tranquilo e, com certeza, a prova está crescendo rápido a cada ano e só mostra que João Pessoa está no caminho certo”, exaltou o secretário de Esportes do Município, Kaio Márcio.

Vencedores

Na categoria Individual Feminino da Ultramaratona Aquática quem ficou na primeira colocação foi a atleta Hayane B. Guimaraes da Silva; em segundo lugar Vanessa Vilhena e, completando o pódio, Fabiana da Silva Olioni.

O atleta Pablo Modesto ficou em primeiro lugar na categoria Individual Masculino, seguido por Valberto Pessoa da Silva na segunda colocação e Paulo Bezerra Dutra, em terceiro lugar. “Essa é uma prova na qual eu almejava muito no currículo, como professor, atleta e profissional de Educação Física, e estou muito feliz com o resultado. A prova foi super organizada, a Prefeitura deu um show, e que venha a terceira edição da Ultramaratona Aquática”, comemorou o campeão, Pablo Modesto.

No Revezamento 4×4, a equipe formada pelos atletas Diego, Remilson, Marcílio e Antônio, subiu no lugar mais alto do pódio. A segunda colocação ficou com os nadadores Igor, Giovanna, Victor e Tiago. A terceira equipe campeã do Revezamento 4×4 é formada pelos atletas Flávio, José, Jean e Romerto.

O que também chamou atenção nesta 2ª edição da Ultramaratona Aquática foi a atleta Marina Palmeira que, no auge dos seus 69 anos de idade, completou a última perna do Revezamento 4×4 e chegou esbanjando saúde. “Eu participei do revezamento com mais três amigas e a minha parte como última etapa da prova foi a maior. Cheguei bem, nadei devagar respirando bem, não forcei e cheguei ainda melhor. E olha que não estou cansada”, destacou a nadadora.