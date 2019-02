Atleta do Flamengo que teve 30% do corpo queimado está sem oxigênio complementar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O jovem Jhonata Ventura, que teve 30% do corpo queimado no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, vem melhorando a cada dia. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (17), o garoto já está conversando e não precisou usar oxigênio complementar nas últimas 24 horas.

Jhonata segue em tratamento com antibióticos e vem aceitando bem a dieta oral. Ele segue sem prazo para deixar o CTI do Centro de Tratamento de Queimados, no Hospital Municipal Pedro II.

Confira o boletim médico:

“O atleta Jhonata Ventura encontra-se acordado, conversando, e sem oxigênio complementar nas últimas 24h, estando em ar ambiente neste momento.

Segue em tratamento com antibióticos e progredindo a aceitação da dieta oral. O quadro de saúde segue estável hemodinamicamente.

Está programado para esta segunda-feira (18) novo banho das lesões com troca de curativos.

Segue aos cuidados do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II.”