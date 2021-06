Athletico-PR e ABC-RN também seguem na Copa do Brasil

No início da noite desta quarta-feira (9), o Athletico Paranaense se aproveitou do fator local e bateu o Avaí por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. A vitória, combinada com o empate em 1 a 1 no jogo de ida em Florianópolis, garantiu a classificação do Furacão às oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante Vitinho marcou o gol da vitória e da classificação, antes mesmo do primeiro minuto de bola rolando. O atacante aproveitou a bola ajeitada por Renato Kayzer depois do cruzamento do Nikão.

Em desvantagem no placar, o Leão partiu para cima. E, por muito pouco, o empate não veio aos seis minutos. O meia Lourenço bateu falta no ângulo e o goleiro Santos evitou a igualdade. O restante da primeira etapa foi de muito equilíbrio.

Após o intervalo, o lance de maior perigo ocorreu aos oito minutos: o atacante Nikão soltou um belo chute da entrada da área e só não fez o segundo porque o goleiro Gledson praticou uma bela defesa.

O próximo jogo do Furacão é no próximo domingo (13), fora de casa, contra o Grêmio, pela Série A do Campeoanto Brasileiro. No mesmo dia, o Avaí tem clássico contra o Brusque, em Florianópolis, pelo Campeonato Catarinense.

ABC AVANÇA

O ABC-RN está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (9), o Alvinegro derrotou a Chapecoense por 3 a 0 no Frasqueirão, em Natal, revertendo a vantagem do Verdão do Oeste, que tinha vencido por 3 a 1 a partida de ida do confronto pela terceira fase, há uma semana, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O adversário na sequência da competição será definido por sorteio. A classificação garante R$ 2,7 milhões aos cofres do clube nordestino. A premiação é destinada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) às equipes que avançam às oitavas.

Envolvido na Copa do Brasil desde a primeira fase, o time potiguar havia arrecadado R$ 2,9 milhões no torneio após eliminar Rio Branco de Venda Nova-ES e Botafogo.

As equipes se voltam às respectivas divisões nacionais. Neste domingo (13), o ABC recebe o Souza-PB às 16h (horário de Brasília) pela segunda rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 20h30, a Chapecoense joga em casa contra o Ceará pela terceira rodada da Série A.