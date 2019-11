Athletico-PR domina o Grêmio e segue pontuando no Brasileirão

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) – O Athletico venceu o Grêmio nesta quarta-feira (27), em Curitiba, pelo placar de 2 a 0. Com os gols de Márcio Azevedo e Nikão, o time paranaense repetiu o roteiro do duelo com os gaúchos na semifinal da Copa do Brasil.

Mais do que isso: com o triunfo em casa, a equipe rubro-negra chega a dez partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, Diego Tardelli foi expulso após acertar chute por trás em um adversário.

A última derrota do Athletico foi para o Flamengo, em 13 de outubro, por 2 a 0. De lá para cá, o time conseguiu sete vitórias. Assim, chegou a 59 pontos, mesma pontuação do Grêmio -que ocupa o quarto lugar na tabela graças ao saldo (21 contra 18).

Sem criatividade, o time de Renato Gaúcho foi presa fácil e poderia ter saído de campo com um placar ainda pior. A sorte e falta de pontaria do adversário evitaram derrota mais amarga.

Na próxima rodada, o Athletico visita o Ceará e o Grêmio recebe o São Paulo. A partida em Fortaleza acontece no sábado, às 19h (horário de Brasília) e o duelo em Porto Alegre ocorre no domingo no mesmo horário.

Sem Maicon, o Grêmio não teve articulação. As melhores chances saíram de bolas longas ou cruzamentos. Foi assim que Alisson perdeu gol de cabeça dentro da área em um raro momento em que o time gaúcho conseguiu aparecer na área de Santos antes do intervalo.

No segundo tempo, o desempenho do Grêmio foi piorando. A ponto de o Athletico trocar passes na intermediária sem pressa e nem receio. O segundo gol do jogo, de pênalti, deixou o duelo muito claro. O destempero de Kannemann e depois a expulsão de Tardelli jogaram por terra qualquer chance de reação.

Pressão e velocidade. O Athletico fez mais um jogo cheio de fome, mesmo sem brigar por nada no Campeonato Brasileiro. Com velocidade pelos lados e pressão ao portador da bola, o time empurrou o Grêmio para trás e criou três chances (além do gol) no primeiro tempo.

Na etapa final o ritmo não caiu. Rony e Cirino criaram boas jogadas pelos lados, mas faltou precisão na hora de concluir. Paulo Victor fez duas defesas e depois faltou sorte ao Athletico para terminar o duelo com vitória ainda mais elástica.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Wellington, Nikão, Camacho (CAP); Bruno Cortez, Kannemann, Matheus Henrique (GRE)

Cartão vermelho: Diego Tardelli (GRE)

Gols: Márcio Azevedo, aos 32min do 1º tempo; Nikão, aos 18min do 2º tempo

ATHLETICO

Santos; Jonathan (Adriano), Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho (Erick) e Lucho González (Léo Cittadini); Nikão, Rony e Marcelo Cirino. T.: Eduardo Barros

GRÊMIO

Paulo Victor; Rafael Galhardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Darlan), Diego Tardelli e Everton; Luciano (Pepê). T.: Renato Gaúcho