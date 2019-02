Ataque cardíaco mata jornalista esportivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Vítima de ataque cardíaco, morreu nesta segunda-feira (25), em São Paulo, o jornalista Roberto Avallone, 72.

Um dos nomes mais conhecidos dos programas esportivos da TV brasileira, ele comandou durante duas décadas o Mesa Redonda, programa de domingo à noite na TV Gazeta, que ainda está no ar. Ele ficou na emissora de 1983 a 2003.

Avallone era imitado por causa do seu jeito de falar, em que fazia questão de dizer a pontuação da frase, como “exclamação” ou “interrogação”. Também era conhecido por seu pouco disfarçada torcida pelo Palmeiras, que ele nunca confirmou. Dizia que era do “jornalismo futebol clube”.

Ele trabalhou por 23 anos no extinto Jornal da Tarde. Entre as emissoras de rádio, passou pela Jovem Pan, Capital, Globo e BandNews. Fez parte de programas na Rede TV!, Bandeirantes e Record. Também participava como convidado de atrações do SporTV.

Atualmente, ele apresentava programa na CNT e era blogueiro do UOL, empresa que edita a Folha de S.Paulo.