Atacante troca Botafogo-PB pelo Campinense para temporada 2024

O atacante Luan Santos, que chegou a ser anunciado pelo Botafogo-PB, é o novo reforço do Campinense para a temporada 2024. O anúncio foi feito na madrugada desta sexta-feira, nas redes sociais da Raposa.

Seis dias antes de ser apresentado como jogador do Rubro-Negro, o atleta fez uma publicação em suas redes sociais anunciando seu desligamento do Belo.

Luan Santos havia sido a sexta contratação do Botafogo-PB após a chegada do técnico Cristian de Souza. Na publicação feita em suas redes sociais, o jogador alegou que precisava de um tempo para ficar com a sua família e que esperava voltar logo aos gramados.

No fim da sua declaração, Luan ainda afirmou que desejava voltar ao Belo algum dia. A publicação já foi apagada do perfil do atleta.

Luan Santos é o 12º jogador confirmado no elenco do Campinense para o ano que vem. Ele já é o 5º atacante no leque de opções do técnico Francisco Diá, se juntando a Igor Goularte, Maycon Rangel, Lucas Reis e Alison Daniel.

O atacante acumula passagens por grandes times do futebol do Nordeste, como Vitória, ABC, Confiança, Ceará, Sampaio Corrêa e Jacuipense. Seu último clube foi o Suwon FC, da Coréia do Sul, onde atuou em apenas três jogos na temporada 2023.

Em 2024, o Campinense terá somente o estadual no calendário. Precisará ao menos chegar à final para retomar vagas em competições nacionais em 2025. A Raposa faz a estreia no Estadual no dia 17 de janeiro diante do Pombal fora de casa.

Confira o elenco do Campinense

Goleiros: Pablo Rodrigues;

Laterais-esquerdos: Ângelo;

Laterais-direitos: Eduardo, Breno Santos;

Zagueiro: Ramon Baiano;

Volante:

Meias: Alan Pedro e Nickson;

Atacantes: Igor Goularte, Maycon Rangel, Lucas Reis, Alison Daniel, Luan Santos;

Técnico: Francisco Diá

* Com Gepb