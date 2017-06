ADEUS

Atacante recebe proposta, abandona treinos e deve deixar o Botafogo-PB

O atacante Wanderson chegou ao Botafogo-PB com boas referências depois de uma passagem marcante pelo ASA-AL, em que chegou até marcar duas vezes contra o Belo na Série C de 2014, na vitória do time alagoano por 2 a 1 no Almeidão.

Depois de um início fraco de temporada, na goleada do time da estrela vermelha sobre o Vitória-BA por 4 a 2 pela Copa do Nordeste, o camisa 33 foi o grande destaque, marcando duas vezes, e conseguindo iniciar uma sequência de boas partidas.

Foto: Foto: Raniery Soares/ Paraíba Press/ Botafogo-PB

Com 10 gols em 2017, Wanderson é o vice-artilheiro do Botafogo-PB na temporada, atrás apenas de Rafael Oliveira, que tem 18, e ainda ocupa o posto de maior goleador do país.

Porém, desde o dia 26 de maio o jogador não é mais visto pela Maravilha do Contorno. Ele alegou que recebeu uma proposta de fora do país e pediu para ser liberado. A última vez em que esteve a disposição de Itamar Schulle foi na segunda rodada da Série C, na derrota contra o Fortaleza, no dia 19 de maio.

Sem proposta oficial em mãos, o clube não o liberou, e chegou a notificá-lo por abandono de emprego. Mas, ao que parece, a situação está perto de um desfecho.

Alexandre Cavalcanti, vice presidente jurídico do Botafogo-PB, explicou a situação atual do atleta.

– Wanderson desapareceu do clube com alegação de que tinha uma proposta internacional, que havia sido vendido para um time da China. Como nós não tínhamos recebido nada oficial, não liberamos o atleta e o notificamos por abandono de emprego. Na última sexta-feira (02), esse contrato internacional chegou ao clube através da Penapolense-SP, que é quem tem os direitos federativos dele, e a Penapolense se comprometeu a fazer a compensação financeira para o Botafogo-PB, porque no contrato dele tinha uma cláusula que liberava em caso de transação internacional, e o clube dele teria a obrigação de nos repassar uma porcentagem da venda. Agora eles tem cinco dias úteis para nos pagar – esclareceu.

Sem Wanderson, o Belo vive uma carência de atacantes, e o treinador já pediu reforços para a posição, já que atualmente conta com Rafael Oliveira, Warley, Fernandinho e Dico para a posição.