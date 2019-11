Atacante garante vitória do Botafogo contra o Timão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Corinthians perdeu para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (24), no Engenhão, pela 34ª rodada do Brasileiro. Diego Souza aproveitou falha da defesa do clube paulista e fez o único gol da partida, ainda no primeiro tempo.

Atrás do placar durante boa parte do jogo, o Corinthians pressionou, mas, assim como durante toda a temporada, não conseguiu criar e abusou dos erros de passe.

Com Gustavo em campo, atacante forte nas jogadas aéreas, o Corinthians apostou nos cruzamentos, sem sucesso. O Botafogo, por sua vez, levou perigo nos contra-ataques e teve chances para ampliar o placar.

Com o resultado, o Corinthians está na oitava colocação, com 50 pontos, ainda na zona pré-Libertadores. Na quarta (27), a equipe do técnico Dyego Coelho enfrenta o já rebaixado Avaí, em casa.

O Botafogo, por sua vez, respira na luta contra o rebaixamento. O clube carioca foi aos 39 pontos e está na 14ª colocação. O time de Alberto Valentim tem quatro pontos a mais do que o Fluminense, o primeiro clube na zona de rebaixamento.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Yuri (Lucas Barros; 31’/2ºT); Cícero, João Paulo, Alex Santana; Igor Cássio (Luiz Fernando; 26’/2ºT), Diego Souza (Vinícius Tanque; 35’/2ºT) e Rhuan. Técnico: Alberto Valentim.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Manoel, Gil, Danilo Avelar; Gabriel (Janderson; 34’/2ºT), Júnior Urso (Clayson; 17’/2ºT); Ramiro, Pedrinho, Gustavo; Vagner Love (Mateus Vital; 27’/2ºT). Técnico: Dyego Coelho.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1×0 CORINTHIANS

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes do VAR: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) e Edson Antonio de Sousa (GO)

Público/Renda: 22.548 presentes/R$ 263.028

Cartão Amarelo: Diego Souza, Gatito Fernández, Fernando (BOT); Clayson, Fagner (COR)

GOLS: Diego Souza (BOT), aos 18 minutos do primeiro tempo.