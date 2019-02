Atacante do Sousa espera acabar seca de gols contra o CSP

Com três gols marcados em três rodadas, o Sousa busca uma melhora no setor ofensivo para engrenar no Campeonato Paraibano de 2019.

E muito disso passa pela efetividade do seu setor ofensivo. Nenhum dos tentos foi marcado pelos homens de frente. Os zagueiros Ramon e Vagno, e o lateral esquerdo Caíque foram os jogadores que balançaram as redes pelo Dinossauro até o momento na competição.

O atacante Naôh sabe bem que anda devendo, mas garantiu que durante a semana o treinador Roberto Carlos trabalhou bastante para que o aproveitamento ofensivo do time melhore nos próximos jogos.

– Foi trabalhada a movimentação, finalização, chegada na área. Infelizmente a bola não vem entrando, mas estamos ajudando na marcação para que a bola chegue mastigada na zaga, tanto que levamos só um gol nesses três jogos. Mas sabemos que precisamos melhorar e no jogo de domingo possamos fazer os gols e caminhar rumo a classificação – disse.

Apesar das cobranças, Naôh já conseguiu observar alguma melhora no último jogo, na vitória sobre o Esporte de Patos. Mas o atacante admitiu que a ansiedade pesa para que essa incomoda marca seja quebrada.

– No último jogo criamos bastante, mas faltou tranquilidade, tem a ansiedade por querer fazer logo o gol e tirar essa seca – concluiu.

No domingo (03), o Sousa vai enfrentar o CSP, em João Pessoa, às 16h, e o ataque do Sousa pode, finalmente, funcionar no Paraibano.