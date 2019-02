Atacante do Campinense retorna aos treinos, mas sente incômodo e vira dúvida

O técnico do Campinense, Francisco Diá, iniciou a semana de preparação para o Clássico dos Maiorais do próximo domingo (10) com uma “dor de cabeça”.

É que o atacante Chaveirinho, que se recupera de um estiramento de grau 1 no músculo adutor da coxa esquerda, voltou a sentir incômodo no local ontem, em Lagoa Seca, onde o elenco rubro-negro realizou treino técnico em campo reduzido.

Ao lado do lateral esquerdo James, o avançado foi liberado pelo Departamento Médico para iniciar o período de transição, que é uma etapa de recondicionamento físico antes de se integrar completamente ao grupo.

Porém, depois da participar normalmente do aquecimento com todos os companheiros, Chaveirinho reclamou de incômodo na coxa já durante o trabalho funcional que executava à parte com o preparador físico Venâncio Sares e interrompeu o treinamento para fazer gelo com o massagista Adílio.

Segundo Venâncio, o processo de recuperação do atacante está sendo bem conduzido e é normal que, ao bater na bola, em movimento, no gramado, como no treino desta segunda-feira, o atleta possa sentir incômodo.

– É diferente quando o jogador está no campo, de chuteira, já fazendo a transição. Desde a semana passada que ele vem fazendo o tratamento fisioterápico no clube, inclusive batendo na bola já e sem sentir dor. Mas no campo realmente é diferente. Ele vai seguir se recondicionando, agora de maneira mais leve do que tínhamos programado, e até o final da semana vamos reavaliá-lo para definir se tem ou não condição de ir para o jogo – detalhou o preparador físico da Raposa, em entrevista à Rádio CBN.

Em relação ao lateral James, Venâncio disse que o atleta conseguiu concluir o trabalho funcional normalmente e não reclamou de incômodos, o que para ele é um bom sinal, já que sua lesão era até mais complexa que a de Chaveirinho.

O elenco rubro-negro volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira (05), novamente no campo do Centro Marista de Eventos, em Lagoa Seca.

Segundo colocado do Grupo B, com 7 pontos, o Campinense encara o rival Treze no próximo domingo, às 16h, no Amigão, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano 2019.