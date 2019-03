Atacante brasileiro do Real Madrid rompe ligamentos do tornozelo diante do Ajax

Da redação com Gazeta.net. Publicado em 6 de março de 2019 às 10:29.

Na manhã desta segunda-feira, o Real Madrid divulgou, por meio de seu site oficial, o resultado dos exames de Vinicius Junior, que deixou a partida diante do Ajax, pela Liga dos Campeões, após uma lesão no tornozelo.

De acordo com o boletim médico do clube, o brasileiro teve uma ruptura nos ligamentos do tornozelo direito. Por enquanto, não há previsão de retorno aos gramados.

“Os testes realizados hoje em nosso jogador Vinicius Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid foram diagnosticados como uma ruptura dos ligamentos da articulação tibio peroneal da perna direita. Evolução pendente”, anunciou o clube.

Com isso, o garoto de 18 anos deve desfalcar não só o clube merengue, mas também a Seleção Brasileira. Vinicius Junior foi convocado pelo técnico Tite para defender o Brasil nos amistosos contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.