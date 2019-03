Atacante abandona Campinense e deve ter contrato rescindido

A situação do Campinense é muito confortável no Campeonato Paraibano 2019. Líder do Grupo B, o Rubro-Negro está classificado para as semifinais, fase em que vai enfrentar o Atlético de Cajazeiras.

Mas ainda restam dois jogos para conclusão da fase classificatória, com a tabela agendando dois clássicos para a Raposa: Emoção, dia 20, e Maiorais, dia 24.

E se o técnico Francisco Diá já tinha problemas para escalar a equipe para a partida contra o Botafogo-PB, na próxima quarta-feira, em João Pessoa, durante a semana a dor de cabeça aumentou.

É que o atacante Cleiton, de 19 anos, que atuou no segundo tempo da goleada do último domingo, ante o Serrano, ainda não se reapresentou desde a folga da segunda. O jogador não deu qualquer justificativa para o sumiço e foi imediatamente afastado do elenco pelo treinador rubro-negro.

A tendência é que o atleta tenha seu contrato rescindido por abandono de emprego.

O detalhe que chama a atenção é que Cleiton (foto) deixa o clube num momento em que vivia a expectativa de ser titular. Isso porque Diá não vai poder contar com os atacantes Lopeu e Dênis, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Como Warlei (lesionado) está praticamente fora do campeonato e Chaveirinho é dúvida, já que segue em fase final de recondicionamento físico após se recuperar de uma ruptura muscular, as únicas opções para o setor ofensivo são Afonso Júnior e Cleiton.

Nesta sexta-feira (15) o plantel raposeiro volta a trabalhar no campo do Palmeiras da Malhada Grande, na zona rural de Queimadas.

A comissão técnica ainda estuda a realização de um jogo-treino para o final de semana.