Às vésperas de amistoso, meia afirma estar adaptado ao Botafogo-PB

Querendo ou não, Rodrigo Andrade foi contratado para assumir a armação das jogadas no Botafogo-PB após a não-renovação de contrato do capitão botafoguense de 2019, Marcos Aurélio. Essa é a expectativa.

Em sua primeira entrevista na pré-temporada, ele falou sobre a responsabilidade de assumir a camisa 10 e citou o antigo dono como referência.

– Independente da camisa que eu for usar, ainda estamos no meio da pré-temporada, mas buscando a titularidade sempre. Sei da grandeza do clube, das minhas responsabilidades, e também tenho muito respeito ao Marcos, que fez uma grande história aqui. Espero também fazer. Como joguei em vários clubes na minha posição, com a 10, vou buscar conseguir meu espaço dentro da equipe – disse.

Apesar de ser a primeira vez atuando na Paraíba, o meio-campista já se mostra adaptado ao clube e diz estar em boas condições físicas por ter começado a treinar antes da apresentação oficial do elenco para início dos trabalhos.

– Cheguei aqui um pouco antes da pré-temporada, duas semanas antes. Vim com a família para conhecer a cidade, que é muito boa de se viver, tem uma qualidade de vida excelente. Isso nos dá uma tranquilidade para trabalhar bem, e o clube dá todo suporte, estrutura. Os jogadores me receberam bem, alguns já conhecia. Estou muito feliz, bem fisicamente. Não só eu, como todo nós iremos fazer um excelente 2020 e, a partir de maio, a gente pensa no tão sonhado acesso – afirmou.

Por falar em acesso, Rodrigo Andrade foi o cérebro do meio-campo do Sampaio Corrêa em 2019, quando conseguiu colocar o clube maranhense na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador quer usar essa experiência para que o Belo finalmente, depois de sete anos, chegue ao mesmo feito.

– Cheguei lá no segundo turno, tive minha estreia contra o Botafogo-PB. Foi uma excelente Série C, marquei cinco gols, ajudei em gols decisivos, no gol do acesso. Espero ter essa mesma situação, de chegar, me adaptar, ser reconhecido pela torcida, pelos companheiros, diretoria. Vou dar o meu melhor para estar jogando em alto-nível – garantiu.

No domingo (22), o Botafogo-PB recebe o Assu-RN, em seu primeiro amistoso da pré-temporada. A partida será às 15h, no CT da Maravilha do Contorno, e os ingressos custarão R$ 10. O jogo marcará o retorno do treinador Evaristo Piza, que está fazendo curso para tirar a Licença A da CBF.

Ainda com pouco contato com seu comandante, Rodrigo Andrade já antecipou que pode fazer várias funções no meio-campo e ataque, e Piza que vai definir a posição onde ele atuará.

– Eu e o Evaristo conversamos pouco ainda sobre essa situação. Só fizemos dois ou três treinos da parte tática. Vai haver um jogo-treino, vamos poder enfatizar mais isso. Faço algumas funções no meio, não sou um jogador de velocidade, mas posso jogar como extremo, como segundo volante também. Estou disposto a ajudar no que o Botafogo-PB precisar – encerrou.