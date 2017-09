NO MARANHÃO

Artilheiro desencanta, Bota-PB vira ante Sampaio e escapa do rebaixamento

Foi sofrido. De virada. No último jogo do Grupo A da Série C.

Mas com a vitória deste sábado por 3 a 2, em pleno Castelão, em São Luís-MA, contra o líder e já classificado Sampaio Corrêa, o Botafogo-PB conseguiu escapar do rebaixamento à quarta divisão nacional, para alívio da torcida, que teve que acompanhar o sofrimento pelo rádio.

Com gols de Rafael Oliveira, duas vezes, e Dico, o melhor em campo,o Belo superou a Bolívia Querida, chegou aos 21 pontos e contou com a vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Moto Club-MA para permanecer na Terceirona.

Coube ao atacante Isaac, com um gol em cada tempo, anotar os tentos do Sampaio.

Os donos da casa saíram na frente aos 34 minutos do primeiro tempo, mas antes dos acréscimos Rafael Oliveira, de pênalti, deixou tudo igual.

No segundo tempo o time paraibano partiu com tudo para cima do Tubarão maranhense, que durante a semana ironizou o rival Moto e insinuou que não se esforçaria tanto para vencer, uma vez que empate ou vitória boliviana poderia beneficia-lo.

Foto: Divulgação / Raniery Soares

Assim, aos 14 minutos da segunda etapa, Dico fez grande jogada e cruzou para a área. A zaga do Sampaio falhou e Rafael Oliveira não perdoou: 2 a 1.

Após o gol, o atacante deu lugar a Warley. E dois minutos depois Dico foi premiado pela boa partida que vinha fazendo. Mais uma vez o baixinho fez boa jogada e tocou na saída de Alex Alves, ampliando o marcador para 3 a 1 e colocando alívio na torcida paraibana.

Isaac, aos 34, ainda diminuiu, porém não foi suficiente.

O resultado deixou o Sampaio na liderança do Grupo A, com 32 pontos, enquanto o Bota-PB somou 21 e escapou da degola.

Além dos maranhenses, CSA, Fortaleza e Confiança garantiram vaga no mata-mata da Série C, e vão enfrentar São Bento, Tupi, Tombense e Volta Redonda, respectivamente, na segunda fase.