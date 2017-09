ELIMINATÓRIAS

Argentina empata com o Uruguai e segue com vaga ameaçada

foto: divulgação

No primeiro desafio oficial de Jorge Sampaoli à frente da seleção argentina, os Hermanos tentaram de tudo, mas não passaram de um 0 a 0 com o Uruguai no clássico válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Sob a liderança de Messi, a Argentina dominou, deteve a posse da bola e ignorou a pressão de um estádio Centenário completamente lotado, em Montevidéu. O Uruguai, apesar da dupla Cavani e Suárez no ataque, até teve algumas oportunidades, mas passou o tempo todo focado em se defender. Com o jogo truncado, algumas vezes violento, não teve jeito. Nada de gols.

O resultado acabou sendo pior para os visitantes. Agora, a apenas três rodadas do fim das Eliminatórias, a Argentina segue na quinta colocação, com 23 pontos, e nesse momento iria apenas à repescagem contra o campeão da Oceania, em uma última tentativa de jogar o Mundial da Rússia.

Para deixar a situação ainda mais dramática, a vitória do Paraguai deixa a Argentina ainda mais ameaçada. Já o Uruguai chega aos 24 pontos e segue na terceira colocação por causa da derrota do Chile.

Na 16ª rodada, a Argentina receberá a Venezuela em Buenos Aires. O duelo está marcado para terça, às 20h30. No mesmo dia, mas às 21h (sempre em horário de Brasília), os uruguaios visitarão o Paraguai, em Assunção.