Árbitro de futebol das Séries A e B disputa Liga Paraibana de Voleibol

foto: arquivo pessoal

Renan Roberto é policial militar e árbitro de futebol – apita jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro -, mas nas horas vagas aproveita o lazer para ser jogador de vôlei: alterna entre praia e quadra, onde está disputando a Liga Paraibana de Voleibol (LPBV).

Neste fim de semana, o levantador é uma das atrações da quarta rodada da competição, no Ginásio Poliesportivo de Cabedelo, e tenta ajudar a equipe a se aproximar da liderança.

“O voleibol é um hobby, mas com compromisso. É uma correria muito grande, devido aos compromissos profissionais da PM e da arbitragem. Mas separando bem cada esporte é possível conciliar”, explica.

Recentemente, Renan Roberto foi o terceiro colocado nas areias nos Jogos Mundias Militares, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Enquanto na quadra conseguiu ser vice-campeão da Liga Paraibana de Voleibol no ano passado e campeão paraibano em 2015.

“É bem legal ter essas conquistas. São dois esportes bem diferentes. É especial ter duas conquistas por modalidades diferentes”, comemora.

O CT Vôlei Vida, de Renan Roberto, é o quinto colocado na Liga Paraibana de Voleibol com quatro pontos. A equipe vai enfrentar neste sábado, às 19h, o PEX/IESP, que estauma posição à frente.

“A gente vai jogar contra uma equipe muito boa, uma das favoritas do campeonato. Nessas últimas semanas nossa equipe treinou bem e tem se preparado para um jogo difícil”, afirmou Renan.

Outros confrontos da quarta rodada

Os jogos estão marcados para ter início no sábado às 13h com cinco partidas, no Ginásio Poliesportivo de Cabedelo. Os primeiros confrontos serão pelo torneio masculino entre IESP/Cabo Branco, último colocado na tabela, e o Vôlei Master Paraíba, que está na terceira colocação com cinco pontos.

Depois às 14h30 está previsto o jogo entre o líder, Unipê/Tely, e Interativo Vôlei Clube, que tem apenas uma vitória até o momento e ocupa a sexta colocação.

Ainda no sábado tem duas partidas do torneio feminino. A equipe CT A Grande Sacada, na segunda posição com 11 pontos, enfrenta o Vôlei Tradição, nona colocada com apenas uma vitória, às 16h.

Em seguida, às 17h30, o atual líder Unipê/Mareni, que tem 11 pontos, enfrenta o PB Master, que está em oitavo lugar. A rodada vai ser concluída às 19h com CT Vôlei Vida e PEX/IESP, pelo masculino.

Jogos do domingo

Feminino

9h – Jornada Master x Unipê/ Mareni

10h30 – Vôlei Tradição x Grêmio JP

12h – Atalaia Vôlei x Iesp/Cabo Branco

13h30 – CT A Grande Sacada x IE Colégio e Curso

15h – PB Master x Jornada Vôlei

Masculino

16h30 – Star Play Volley Team x Idealizesoft