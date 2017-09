ELIMINATÓRIAS

Arábia Saudita garante vaga na Copa; Austrália vai para repescagem

Mais uma seleção está classificada para a Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, foi a vez da Arábia Saudita garantir vaga para o Mundial, após vencer, em casa, o já classificado Japão por 1 a 0, em partida válida pela última rodada das Eliminatórias asiáticas. Assim, a Arábia é a oitava seleção classificada e volta a disputar uma Copa depois de 12 anos.

A vitória colocou a seleção da Arábia Saudita na segunda posição do grupo 2, com 19 pontos. Concorrente direta pela vaga, a Austrália chegou a ganhar da Tailândia por 2 a 1, alcançando os mesmos 19 pontos. Porém, com um saldo de gols menor, os australianos terminam na terceira colocação do grupo e disputarão a repescagem contra a Síria, que empatou com o Irã nesta terça-feira e terminou em terceiro do Grupo 1. O vencedor enfrenta o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf.

Para o Japão, o jogo não fazia muita diferença, pois já havia garantido a classificação. Para a Arábia Saudita, era uma final. Sem que nenhum dos times conseguisse abrir o placar no primeiro tempo, o empate parecia o resultado mais provável. Mas a Arábia Saudita não queria desistir da vaga direta para o Mundial e conseguiu o gol da classificação com Fahad Al Muwallad, aos 18 minutos do segundo tempo.

Foto: Brenton Edwards/AFP

No jogo da Austrália, a emoção também ficou para a segunda etapa. Aos 24 minutos, a seleção australiana abriu o placar com Tomi Juric, que aproveitou cruzamento de Mooy. Mesmo com a vantagem, a proposta continuou ofensiva, visando aumentar o saldo de gols contra o pior colocado do grupo. Deixando muitos espaços para o contra-ataque tailandês, a alternativa caiu por terra com o empate já na reta final do jogo. Pokklaw Anan foi o nome do gol da Tailândia, aos 37 minutos.

Necessitando da vitória para tentar manter viva qualquer chance de classificação direta, a Austrália se lançou ao campo de ataque e conseguiu o gol faltando quatro minutos para o fim. Mathew Leckie aproveitou o rebote do goleiro adversário e marcou o tento da vitória australiana.

Ainda nesta terça-feira, a seleção do Iraque acabou com as remotas chances de classificação dos Emirados Árabes Unidos, após vitória por 1 a 0. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo por Ayman Hussein, aos 29 minutos.

Assim, os classificados da Ásia são: Irã, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita.