Após vitória na sua estreia, técnico do Sousa divide créditos com antecessor

Na estreia do treinador Roberto Carlos, no último final de semana, o Sousa conseguiu sua primeira vitória no estadual desta temporada. No estádio Marizão, o Dino venceu o Esporte de Patos por 2 a 0 e fez a alegria de seu torcedor.

Após a partida, o novo comandante do Dinossauro falou sobre o bom resultado e fez questão de dividir os méritos com Jazon Vieira, seu antecessor no cargo.

– Os atletas mereciam (a vitória), e temos que ter os pés no chão para que a competição melhore para a gente nesta reta final. Estamos dando uma sequência ao trabalho do antigo treinador. Temos que dar parabéns para ele, para o presidente e a diretoria, pois vim para dar uma sequência no trabalho – disse.

Para a sequência, Roberto Carlos que uma margem mínimo de erro para o Dinossauro. O técnico acredita na classificação para as semifinais do Campeonato Paraibano, e coloca os jogos em casa como ponto fundamental para chegar na próxima fase.

– Sabemos que temos que vencer. Eram dois empates, o campeonato é curto, então não podemos ter muitos erros. Se fizermos o papel em casa, a gente chega classificado. Temos um grupo reduzido, com muita qualidade, mas queremos mais, queremos chegar na classificação. Temos uma semana de trabalho para avaliar essa situação – afirmou, ressaltando que deve pedir reforços para a sequência do certame.

Apesar do bom resultado, o treinador viu alguns pontos a serem corrigidos antes da próxima partida, que será no domingo (03), contra o CSP, em João Pessoa.

– Deixamos a desejar sem a bola. Mas isso requer trabalho e repetição. Temos uma semana para trabalhar nossas virtudes. Temos que ter equilíbrio e tranquilidade para trabalhar para esta partida fora de casa – encerrou.