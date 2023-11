Após vitória do Cruzeiro; veja como está a briga contra rebaixamento

O Cruzeiro venceu o Fortaleza na noite deste sábado (18) – em partida atrasada da 30ª rodada- e mudou mais uma vez a situação dos times que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Em relação aos números de quando terminou a 34ª rodada do Brasileirão, as chances de queda do clube mineiro diminuíram bastante, enquanto as do Bahia aumentaram, segundo estatísticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza fez o time mineiro ir de um risco de 34,3% para menos de 14%. Além disso, a Raposa ainda tem mais um jogo atrasado para fazer, um confronto direto com o Vasco.

O time do Bahia segue de folga na Data Fifa, mas acabou entrando na zona de rebaixamento com o triunfo do Cruzeiro.

Agora, o Tricolor de Aço viu suas chances de queda aumentarem em mais de 10% e não tem nenhuma partida atrasada para realizar.

Risco de rebaixamento

América-MG: 100% (era 100%)

Coritiba: 99,99% (era 99,99%)

Goiás: 94,4% (era 92%)

Bahia: 67,3% (era 56,4%)

Cruzeiro 13,9% (era 34,3%)

Vasco: 13,7% (era 10,8%)

Santos: 4,9% (era 3,3%)

Inter: 3,2% (era 2,1%)

Fortaleza: 1,4% (era 0,43%)

Corinthians: 1,1% (era 0,71%)

São Paulo: 0,022% (era 0,012%)

Cuiabá: 0,001% (era 0,001%)

* SÃO PAULO, (UOL/FOLHAPRESS)