Após parecer do TJDF, Celso desiste e Serrano tem novo treinador

A diretoria do Grêmio Serrano confirmou na manhã desta terça-feira (05) o que já se discutia nos meios esportivos da Paraíba desde sexta: o técnico Celso Teixeira não vai mais assumir o Lobo da Serra.

O novo comandante da equipe lanterna do Grupo A do Paraibano 2019 é o experiente Neto Maradona, que já treinou várias equipes do Nordeste.

A troca do Serrano acontece por conta de um parecer do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF) da Paraíba.

No documento, o órgão confirma que Celso Teixeira foi punido em 2018 por uma expulsão num dos Clássicos dos Maiorais do ano passado, ainda quando treinava o Campinense.

A situação fez o técnico desistir do acerto com o Serrano, que prontamente optou por Neto Maradona.

O novo comandante do Lobo assumiu a equipe na manhã desta terça-feira.