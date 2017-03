NA CASA DO RIVAL

Após estar perdendo por 2 a 0, Fluminense vira sobre o Botafogo

Em partida com dois tempos distintos, o Fluminense venceu por 3 a 2 o Botafogo, nesta quinta-feira, no Nilton Santos.

Com o resultado, os tricolores se mantiveram na ponta do grupo C da Taça Rio, com seis pontos. Já os alvinegros permaneceram com apenas quatro no grupo B, em terceiro, e veem em risco a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Foto: Divulgação

O clássico foi movimentado e teve o Botafogo como dominante no primeiro tempo. Tanto que os alvinegros foram para o intervalo com boa vantagem após Roger marcar duas vezes. Só que na etapa final, o Fluminense reagiu e conseguiu grande virada. O destaque foi o atacante Richarlison, autor de dois gols e o passe para Renato Chaves fazer o terceiro gol dos tricolores.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Macaé, no domingo, no Giulitte Coutinho. No mesmo dia, o Botafogo vai até Moça Bonita para enfrentar o Bangu.