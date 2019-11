Após empate, Fluminense está fora da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate na noite deste sábado (16), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O time tricolor abriu o placar em gol contra de Patric, ainda no começo do duelo.

Nos minutos finais, Di Santo deixou tudo igual. Com o resultado, o Flu chegou aos 35 pontos e sai momentaneamente da zona de rebaixamento – o Cruzeiro, que também tem 35 pontos e perde no número de vitórias – enfrenta o Avaí amanhã.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o CSA e o Atlético-MG recebe o Athletico-PR.

Jogando em casa, o Fluminense começou melhor no jogo, com uma presença maior no campo de ataque e levando perigo, principalmente, nas jogadas pelas alas. Já o Atlético-MG não conseguia costurar as jogadas ofensivas e chegava ao gol adversário em chutes de longa distância.

O placar foi aberto aos 15 minutos do primeiro tempo, após Réver afastar mal a bola, Yony chutar e Patric, pressionado por Marcos Paulo, fazer contra.

Em certo momento, o jogo esteve “aberto”, com os dois times indo ao ataque – usando a velocidade – e tendo espaço. Neste panorama, o Tricolor carioca teve chance de ampliar e o Galo esbarrava em erros de passe.

Após o intervalo, o Galo voltou mais atento e melhorou, chegando mais ao campo de ataque. O Fluminense apostava nas saídas de contra-ataque, mas esbarrava nas tomadas de decisões dos jogadores, que falhavam.

O jogo passou a ficar mais “picotado”, com muitas faltas e os times presos entre as intermediárias. As chances de gol passaram a ser mais escassas, mas com o time tricolor mais perto do segundo que o Galo do empate.

No fim, a equipe de Mancini foi para o tudo ou nada e conseguiu fazer um “abafa” no Flu, chegando à igualdade no placar nos minutos finais.

FLUMINENSE:

Marcos Felipe; Gilberto (Igor Julião), Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Ganso (Dodi); Yony González (Wellington Nem) e Marcos Paulo. Técnico: Marcão.

ATLÉTICO-MG:

Cleiton; Patric (Geuvânio), Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Vinícius), Bruninho (Cazares), Luan, Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Lucio Beiersdorf Flor (ambos RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público/Renda: 23.168 pagantes/R$ 478.110,00

Cartões amarelos: Marcos Felipe, Digão (Fluminense); Réver, Igor Rabello e Jair (Atlético-MG)

Gols: Patric (contra), aos 15 minutos do primeiro tempo; Di Santo (ATL), aos 44 minutos do segundo tempo.