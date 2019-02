Após discordâncias, Botafogo-PB e CSP fazem dérbi pessoense no Almeidão

O duelo entre Botafogo-PB e CSP de logo mais, às 16h, no estádio Almeidão, começou antes mesmo da bola rolar. Com jogo na próxima quarta-feira (13) pela Copa do Brasil, o Belo queria antecipar o jogo para ontem (07), mas o Tigre rejeitou o pedido e a FPF manteve a data programada. A partida deste sábado (09) é válida pela quinta rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

Líder do Grupo A do estadual com 100% de aproveitamento após quatro rodadas, o Botafogo-PB vem de uma maratona em que disputou sete jogos em menos de um mês. Com o confronto contra o Mixto-MS da próxima semana podendo render ao clube R$ 625 mil, o treinador Evaristo Piza deve poupar alguns de seus titulares para que estejam em melhores condições na competição nacional.

As mudanças devem acontecer em todos os setores, uma vez que a base da equipe vem sendo a mesma. No ataque, Marcos Aurélio, Clayton e Nando devem ficar de fora, assim como os laterais Roniery e Fábio Alves, além do volante Rogério, que vem começando todas as partidas.

Do lado do CSP, o clima é de baixo astral. Sem conseguir um pontinho sequer no Paraibano, o Tigre precisa pontuar para respirar na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a lanterna do Grupo B, e acima tem o Esporte de Patos, que soma três pontos.

O treinador Tazinho segue sem poder contar com o atacante Lúcio Curió, que seria o contrapeso para equilibrar a falta de experiência da equipe formada por vários garotos. Contra o Sousa, a média de idade do time que entrou em campo era de apenas 21 anos.

Arbitragem

Jackson Ribeiro, do Sergipe, apita o jogo. Seus auxiliares serão Gledson Francisco de Flávia Rennaly, que são da Paraíba, assim como o quarto árbitro Afro Rocha.

Escalações

Botafogo-PB: Saulo, Israel, Willian Goiano, Donato, Charles; Carlão, Marcos Vinícius, Ronaldo; Dico, Adalgiso Pitbull e Paulo Renê. Técnico: Evaristo Piza.

CSP: Wallace, Igor, Inha, Gilmar Pitbull, Kaio; Senegal, Leo Silva, Henrique, Leandro; Di e Hudson. Técnico: Tazinho.