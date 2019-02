Após classificação, jogadores do Vasco são assaltados na Linha Amarela

Dentro de campo, o Vasco se classificou para a final da Taça Guanabara ao vencer o Resende por 3 a 0, no Maracanã. A comemoração, porém, durou menos do que o esperado para quatro jogadores do Cruz-Maltino, que foram assaltados na Linha Amarela, na altura da Freguesia, na zona oeste do Rio.

O atacante Rildo (foto) teve o carro roubado, além de seu celular. Jordi também ficou sem o aparelho. Os outros dois ocupantes do veículo, o meia Yan Sasse e o volante Raul, não tiveram nenhum pertence levado. Após o assalto, os quatro atletas ficaram no local à espera do carro de auxílio da Concessionária que administra a via. Apesar do susto, todos passam bem.

O Vasco conseguiu a classificação para a final da Taça Guanabara após vencer o Resende por 3 a 0 na noite da última quarta-feira. Os gols foram marcados por Lucas Mineiro, Yago Pikachu e Marrony.

Na final, o Cruz-Maltino enfrenta o vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense, que acontece nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), também no Maracanã.

Rildo, Yan e Jordi foram reservas no embate, enquanto Raul esteve na equipe titular. O elenco se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT do Almirante.