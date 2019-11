Após apresentar treinador, Perilima anuncia mais dois reforços

Um dia depois de apresentar o técnico Arthur Bernardes em entrevista coletiva, num dos hotéis de Campina Grande, a Desportiva Perilima seguiu o processo de anúncio de reforços para a temporada 2020.

Nesta quinta-feira (14), um dia depois da aquisição do zagueiro Lucas Bahia, ex-Portuguesa, a direção da Águia anunciou a contratação do atacante Igor Balotelli, de 23 anos.

O atleta tem passagens por Mamoré-MG, Noroeste-SP, Tupi-MG e Cruzeiro.

Já sobre Lucas Bahia, de 31 anos, o zagueiro acumula passagens por clubes como Oeste-SP, ASA-AL, Guarani-SP, Fluminense de Feira-BA e América-RN. O atleta inclusive já está treinando com a equipe, que iniciou a temporada na última segunda-feira.

Com essas duas contratações, a Perilima chegou a nove reforços para as disputas do Campeonato Paraibano 2020.

Antes deles, chegaram o goleiro Isaías, o lateral-direito Edy, os zagueiros Tiago Bob e Jairo, o volante Chiquinho, e os meias Fernandes e Birungueta.

A equipe, que será comandada pelo treinador Arthur Bernardes, iniciou a preparação para a disputa do estadual na segunda-feira, sob a batuta do auxiliar técnico Dinho.

No Paraibano de 2020, a Perilima está no Grupo A juntamente com Atlético de Cajazeiras, Botafogo-PB, Sport Campina e Treze.