REFORÇO

Antigo carrasco, atacante chega ao Botafogo-PB para disputa da Série C

foto: Divulgação/Botafogo

A tarde desta segunda-feira (12) foi de novidade na reapresentação do elenco do Botafogo-PB na Maravilha do Contorno após o empate fora de casa conquistado contra o Moto Club-MA no último fim de semana.

Anunciado como reforço na sexta-feira da semana passada, o atacante Vanderlei, que estava atuando na Tailândia, foi apresentado aos seus novos companheiros e concedeu entrevista para a imprensa.

O Botafogo-PB não é novidade para o jogador que, em 2016, atuando pelo River-PI, marcou contra o Belo no Almeidão, na vitória botafoguense por 2 a 1, pela Série C, e na vitória do time piaiuense por 2 a 0 pela Copa do Nordeste, em Teresina.

Para o atleta, que prefere atuar pelas beiradas do campo, as boas atuações contra seu novo clube foram determinantes para sua contratação.

– Fiz bons jogos contra o Botafogo-PB, e agora pude vir para cá. Espero vir agora fazer meus gols com a camisa do Botafogo-PB – disse.

O novo atacante botafoguense terá como companheiros na frente Rafael Oliveira, Dico, Fernandinho e o experiente Warley, que dispensa apresentações. Vanderlei fez questão de elogiar seus concorrentes, mas garantiu que vai buscar seu espaço entre os titulares.

– Estamos bem servidos na frente. Chego para brigar pelo meu espaço, respeitando meus companheiros, torcendo para que eles façam gols, e assim quem ganha é o Botafogo-PB

Apesar de ter companheiros de destaque, o momento que o Belo vive ofensivamente não é dos melhores. Na Série C, em cinco partidas, o time marcou apenas três gols, todos anotados por Dico, nas vitórias por 2 a 0 sobre o CSA-AL e por 1 a 0 diante da equipe do Salgueiro-PE.

Vanderlei falou que sabe que enfrentará pressão da torcida, mas garante que tanto ele quanto seus companheiros estarão prontos para reverter essa situação.

– Sei como é o torcedor nordestino, exigente. Fizemos três gols, mas tomamos um só. Estamos em uma posição boa na tabela. Vamos trabalhar para que venham mais gols e sofrer o mínimo possível – concluiu.

Apesar da próxima partida do Botafogo-PB ser apenas na próxima segunda-feira (19), o atacante, que está há dois meses sem jogar, acredita que só no dia 24 de junho, no jogo contra o Confiança-SE, fora de casa, deve estar em condições de ser aproveitado pelo treinador Itamar Schulle.