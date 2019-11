Antes de apresentação oficial, vazam nomes de reforços do Campinense

O Campinense foi o único time da primeira divisão do Campeonato Paraibano que até agora não anunciou reforços para a temporada 2020.

Mas o mistério acabou. E o elenco rubro-negro, que será comandado por Oliveira Canindé, finalmente será apresentado nesta quarta-feira (27), em uma festa numa casa de eventos de Campina Grande.

Mesmo sem a oficialização da diretoria, porém, vários nomes que vão compor o plantel da Raposa já são de conhecimento da torcida.

É que na segunda-feira (25) alguns atletas começaram a chegar para realizar exames médicos no Alto da Bela Vista.

Ao menos 14 jogadores estiveram na sede do clube, e alguns deles puderam ser identificados.

Na meta, Adilson Júnior, de 31 anos, já está em Campina Grande realizando os procedimentos necessários. No currículo, ele acumula passagens Goytacaz-RJ, Americano-RJ, Uberlândia-MG, Friburguense-RJ, entre outros clubes.

Para o meio-campo, Vinicius Vargas, que estava no Atlético de Três Corações-MG, também deve ser oficializado. O jogador de 24 anos também já atuou por Cuiabá-MT e Mixto-MS.

Na frente, também com 24 anos, Rhuann, que veio do Oeirense-PI, e também já vestiu as camisas de Central-PE, River-PI e CSE-AL.

Ele chega junto de Caíque, ex-Comercial-SP, Londrina-PR, Red Bull-SP e Ferroviária-SP, e Júnior Saudade, que se apresenta ao Rubro-Negro após atuar por Pacajus-CE, Altos-PI e Piauí.

Ainda há a expectativa de que jogadores como os goleiros Pantera e João Manual, e o atacante Júlio Barboza, ex-Treze, cheguem para fazer parte do plantel que está no Grupo B do Campeonato Paraibano de 2020, junto de Sousa, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Crystal.