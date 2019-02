Animador do NBB confirma participação nos jogos do Basquete Unifacisa

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 23:00.

Ansiosa para o início da Liga Ouro, a torcida do Basquete Unifacisa terá mais uma atração especial para os jogos da equipe na Arena Unifacisa. Isso porque o animador Max Benanse, que embalou o time na disputa da Liga Ouro no ano passado, confirmou presença para as partidas da edição 2019.

O apresentador comandará os intervalos das partidas com muita festa e diversão para levantar a torcida e embalar ainda mais o Basquete Unifacisa dentro de quadra.

Max se diz honrado em formar novamente parceria com a equipe de Campina Grande. O animador, que marca presença nos jogos do Novo Basquete Brasil (NBB) e em diversos eventos esportivos pelo Brasil, exalta a torcida do Basquete Unifacisa. “Não vejo a hora de gritar e festejar com a torcida novamente. Vibramos muito no ano passado, por isso digo que não foi uma experiência, e sim amor à primeira vez”.

O animador conta que a expectativa para a Liga Ouro 2019 é ainda maior, já que o Basquete Unifacisa está ainda mais estruturado para a competição. “Estamos mais profissionais e cascudos para uma temporada que será ainda mais difícil do que no ano passado. A expectativa é a melhor possível”, conta.

Segundo Max, a forma de animar a torcida é definida previamente com toda a equipe envolvida em sua apresentação. “Temos que ter atenção e preparação antes dos jogos. Cada ação é planejada com a equipe para que tudo flua bem. Não é apenas ligar o microfone (risos)”, diz.

Empolgado para o início da Liga Ouro 2019, o apresentador convoca a torcida para lotar a Arena e motivar os jogadores do Basquete Unifacisa em busca do título e do acesso ao NBB.

“Vamos apoiar a equipe até o último apito. Cada cesta, cada segundo, sempre é importante jogar junto com o time. Arrocha, Unifacisa!”, completa Max.

A caminhada do Basquete Unifacisa na Liga Ouro 2019 começa nesta quinta-feira, às 19h30, quando a equipe recebe o Rio Claro na Arena Unifacisa.