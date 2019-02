Americano na terra do São João: assistente técnico é reforço do Basquete Unifacisa

Trabalho duro, sorriso estampado no rosto e muita curiosidade em conhecer um pouco mais a terra do Maior São João do Mundo. Esse é o perfil de Kevin Allen Smith Junior, conhecido como K.J., assistente técnico americano e um dos reforços do Basquete Unifacisa para a disputa da Liga Ouro 2019.

K.J. desembarcou no Brasil há pouco menos de um mês, e ao lado do treinador Eduardo Schafer, comanda os treinos do basquete Unifacisa visando a estreia da equipe na competição, marcada para o dia 14 de fevereiro, contra o Rio Claro, às 19h30, na Arena Unifacisa.

“Estou adorando a cidade e a cultura de Campina Grande. A comida é maravilhosa e todos já me falaram sobre o São João. Quero conhecer a festa e, se possível, comemorar o título da Liga Ouro ao som de muito forró (risos)”, brinca o americano, que está residindo no bairro do Catolé.

“Moro próximo a excelentes restaurantes e lojas, a recepção das pessoas está sendo maravilhosa”, conta.

Ainda arriscando poucas palavras em português, K.J. conta que está empenhado em aprender o novo idioma com a ajuda de seus companheiros do Basquete Unifacisa.

“Eu falo um pouco de espanhol e isso ajuda na compreensão. Mas estou praticando o português todo dia com a equipe e espero estar craque no fim da temporada”, afirma o assistente.

Nascido em uma família de jogadores, K.J. sempre respirou basquete. Aos 27 anos, ele já reúne em seu currículo experiência de sobra.

“Joguei no ensino médio e já comecei a ser técnico desde novo. Muitos parentes jogaram ou treinaram, então sempre estive envolvido com o esporte. Minha paixão por basquete teve início muito cedo”, diz o americano, que antes de mudar para o Brasil trabalhou no Miami Heat, time da NBA comandado pelo vitorioso treinador Erik Spoelstra.

Estudioso e aficionado por análises táticas, K.J. fala sobre a filosofia de jogo que busca implantar no Basquete Unifacisa.

“Quero que a equipe jogue de forma rápida, movimentando sempre a bola. Sem ego e sem se importar com quem marca os pontos. Somos um time e não podemos nos prender a números individuais. Além disso, é importante manter a pressão nos adversários”, explica.

Há uma unanimidade entre os jogadores do Basquete Unifacisa: o conhecimento técnico de K.J. é indiscutível.

“Ele trouxe um espírito novo para a equipe. Apesar de ser muito novo, tem um currículo muito bom. É um rapaz otimista e seu conhecimento sobre basquete é de tirar o chapéu. Os treinos estão muito intensos e motivacionais, está sendo uma experiência sensacional”, diz o ala-armador Paulo Nery.

O assistente assistiu aos jogos do Basquete Unifacisa na Liga Ouro do ano passado e ficou impressionado com a torcida de Campina Grande.

“Vi que a arquibancada realmente lota a cada jogo, com fãs apaixonados e cheios de energia. Por isso, nossa expectativa é o título, isso não é segredo para ninguém. Vamos melhorando a cada dia, mas sempre focados em vencer o campeonato”, completa.