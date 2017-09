AUTOMOBILISMO

Americano é pole; brasileiro larga em quarto na Indy

Foto: Sonoma Raceway/Divulgação

Josef Newgarden, que atualmente lidera a Indy, garantiu a sua primeira pole position na temporada para a última corrida do ano, neste sábado, em Sonoma.O americano ficou com tempo de 1min15s520, que foi o recorde da pista, na classificatória.

Com a sua segunda pole position na carreira – a outra foi em Milwaukee em 2015 -, Newgarden garantiu mais um ponto e aumentou para quatro a vantagem em relação a Scott Dixon, que largará na sexta colocação.

Quem largará em segundo será Will Power, que ficou apenas 0s04 atrás do líder do campeonato. A segunda fila terá Simon Pagenaud e o brasileiro Hélio Castro Neves, que chegou a se classificar para o Fast 6 e teve uma boa classificatória no geral.

Tukuma Sato irá largar em quinto. Entre os que brigam pelo título, a pior situação é de Alexander Rossi, que largará em oitavo. Já o brasileiro Tony Kanaan irá partir na 12ª colocação.

A última prova da temporada de 2017 da Indy será realizada no domingo, às 19h30 (de Brasília). Com 538 pontos, Hélio Castroneves é o terceiro colocado na classificação geral e briga pelo título.