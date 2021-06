América-MG e Cuiabá seguem sem vencer no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – América-MG e Cuiabá, dois clubes recém-chegados à Série A, entraram no gramado da Arena Independência nesta quinta-feira (17) sem ainda ter vencido no Campeonato Brasileiro -e assim seguem. O encontro terminou com empate em 0 a 0.

O resultado dá o primeiro ponto à equipe mineira, que continua sem balançar as redes no torneio e na zona de descenso, na 19ª colocação.

Já o Cuiabá chega aos dois pontos e ocupa o 14º lugar.

Os times voltam a campo já neste domingo (20), pela quinta rodada do torneio. Às 11h, o América visita o Palmeiras no Allianz Parque.

Mais tarde, às 16h (de Brasília), o Cuiabá recebe o Grêmio -no Dutrinha, já que a Arena Pantanal é um dos palcos da Copa América.

AMÉRICA-MG

Jori; Diego Ferreira (Gustavo), Eduardo Bauermann, Anderson, João Paulo (Ramon); Juninho Valoura (Sabino), Juninho, Alê; Felipe Azevedo (Bruno Nazário), Rodolfo José (Ribamar) e Ademir. T. (interino): Cauan de Almeida

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel; Auremir (Osman), Rafael Gava (Uillian Correia), Pepê; Jonathan Cafú (Murilo Rangel) e Rafael Papagaio (Élton) e Clayson (Danilo Gomes). T. (interino): Luiz Fernando Iubel

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Auxiliares: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão amarelo: Clayson (CUI)