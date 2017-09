SÉRIE B

América-MG assume a ponta provisória e Figueirense segura empate

Foto: Daniel Hott – América

Aconteceu o esperado: o América Mineiro assumiu, de forma provisória, a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho venceu o Paysandu, por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém, e atingiu os 44 pontos, dois a mais do que o Internacional, que neste sábado participa da 23.ª rodada no duelo gaúcho contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS).

O Coelho vai torcer contra o Colorado, que não pode vencer. Se atingir sua sétima vitória seguida, o Inter volta a ficar na ponta sozinho, daí com 45 pontos. A verdade é que os dois times parecem caminhar bem rumo ao acesso para a elite nacional em 2018.

A nova derrota deixou o Paysandu em situação delicada. Fica em 14.º lugar com 27 pontos, apenas dois na frente do time que abrem a zona de degola, o Figueirense, com 25 pontos.

No outro jogo da noite, um pouco mais cedo, houve o empate justamente do Figueirense com o Boa Esporte, por 1 a 1, na cidade de Varginha. O time mineiro ocupa a nona posição com 32 pontos.

MAIS JOGOS

A rodada começou segunda-feira com o empate sem gols entre Guarani e Vila Nova-GO, em Campinas Terça-feira teve dois jogos. Em casa o Goiás perdeu para o Paraná, por 1 a 0. Este também foi o placar para o Náutico em cima do Brasil-RS.

A rodada vai ter cinco jogos no sábado, que certamente vão mudar a tabela de classificação, principalmente na parte intermediária. Os quatro primeiros colocados não vão sair do G4: América-MG, Internacional, Vila Nova-GO e Ceará.