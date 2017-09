BARRADO

Alvo de críticas, titular do Botafogo-PB está fora de decisão contra ASA

O técnico Ramiro Souza prometeu fazer mudanças para o duelo contra o ASA-AL, nesta sexta-feira, pela Série C do Campeonato Brasileiro e vai cumprir.

O goleiro Michel Alves, que não passa por uma boa fase, nem relacionado foi e está fora do duelo desta noite.

A informação não foi confirmada pelo clube, que tem o costume de não divulgar os relacionados.

Mas pelo que apurou a reportagem do portal Voz da Torcida, Michel foi barrado e não vai figurar nem no banco de reservas.

Foto: Voz da Torcida

Para seu lugar Ramiro pode escolher entre João Manoel e Edson. Ambos já jogaram este ano com a camisa do Botafogo-PB, contudo jamais ameaçaram a titularidade de Michel, que é um dos líderes do grupo e um dos maiores salários do elenco.

Outras mudanças devem acontecer no time titular, mas apenas minutos antes da bola rolar devem ser reveladas. Uma delas pode ser a saída do atacante Rafael Oliveira do time.

Botafogo-PB x ASA está marcado para logo mais, 21h30, no Almeidão, em João Pessoa.

Os alagoanos precisam desesperadamente da vitória, já que ocupam a lanterna do Grupo A, com 12 pontos, e para alcançar um milagre, têm que vencer as duas últimas partidas.

Já o Belo, em situação menos incômoda, tem 17 pontos e é o oitavo colocado, com a mesma pontuação do Moto Club-MA, que está na zona de rebaixamento por ter uma vitória a menos que o time paraibano.