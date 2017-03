VÔLEI DE PRAIA

Álvaro e Saymon conquistam título da temporada do Circuito Brasileiro

Apenas um saque foi necessário para o paraibano Álvaro Filho e o sul-mato-grossense Saymon garantirem o título da temporada 2016/2017 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A dupla conseguiu levar o troféu para casa logo na temporada de estreia do time. Eles fizeram ainda mais: chegaram às quartas de finais da penúltima etapa, em Aracaju, neste sábado.

Com grande vantagem – 2.600 pontos contra 1.880 – sobre os segundos colocados no ranking, os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt, a parceria precisava apenas da pontuação mínima de uma etapa para garantir a conquista. Ela veio com duas vitórias e liderança da chave diante da torcida sergipana nesta sexta.

​É o primeiro titulo brasileiro dos dois atletas, que se uniram em agosto de 2016. Em sete etapas disputadas até agora, Álvaro e Saymon foram ao pódio em todas. São três ouros (etapas de Brasília, Curitiba e Maceió), três pratas (Campo Grande, Uberlândia e São José) e um bronze (João Pessoa), aproveitamento impressionante.​

foto: Shana Reis/MPIX/CBV

– Não tem como expressar em palavras essa alegria. Muitos sentimentos envolvidos. Muita garra, foco, vontade, alegria. Tem uma responsabilidade enorme da nossa equipe, das pessoas que trabalham conosco e as que nos apoiam, amigos, familiares. Não posso citar todos, pois são muitos e esqueceria alguém. Estamos muito felizes – disse Saymon.​

O paraibano Álvaro Filho recoloca seu estado no topo do vôlei de praia nacional após 22 anos. A última conquista havia sido em 1995, com o medalhista olímpico Zé Marco, que formava dupla com Emanuel. O Mato Grosso do Sul também volta ao topo com Saymon. O último título foi em 2000, com Benjamin, que levou a temporada jogando ao lado de Márcio Araújo.

​- É um título que significa muito. Um trabalho de mais de 10 anos, desde as categorias de base. Realmente temos muitas pessoas para agradecer, inclusive nossos ex-parceiros. Acho que estamos aqui pelo acúmulo de experiências que tivemos, de técnicos, atletas. Mas o Circuito ainda não acabou, estamos focados e queremos bons resultados tanto aqui em Aracaju quanto na etapa final, em Vitória, no mês que vem – comemorou Alvinho.​

A temporada do Circuito Brasileiro Open 2016/2017 começou em setembro do ano passado e Aracaju (SE) será a oitava parada dos nove eventos programados. O tour já passou por Campo Grande (MS), Brasília (DF), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), São José (SC), João Pessoa (PB) e Maceió (AL). A próxima parada ocorre em Vitória (ES), de 7 a 9 de abril.