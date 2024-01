Almeidão pode aumentar capacidade para jogo do Flamengo

A vinda do Flamengo para a Paraíba para um jogo do Campeonato Carioca de 2024 diante do Nova Iguaçu tem mobilizado vários órgãos para buscar melhorias para o Estádio Almeidão, palco da partida, que está marcada para o dia 21 de janeiro.

Atualmente, a capacidade de público autorizada pelo órgãos de seguança é de 11.600, mas o clube, o Governo do Estado da Paraíba e a Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) querem que a capacidade liberada seja a máxima atual: de 23.200.

Nesta terça-feira, houve uma reunião entre dirigentes da FPF-PB, auxiliares do Governo do Estado e representantes do Corpo de Bombeiros, em que ficou deifinido que algumas melhorias técnicas têm que ser feitas no Estádio Almeidão no tocante à questão de prevenção de incêndio.

A responsabilidade é do Governo do Estado, mas o Flamengo pode arcar com alguns ajustes pessoais.

Após a reunião, ficou decidido que, na semana que vem, vai ser feita uma nova vistoria por parte do Corpo de Bombeiros para ser certificado o que foi feito ou não. Em caso de melhorias, um novo laudo dos Bombeiros pode ser que ateste a liberação por uma capacidade maior do que os 11.600, capacidade atual liberada pelo órgão em seu laudo

“É intenção da Federação Paraibana de Futebol, do Governo do Estado e, claro, do Flamengo, que a capacidade máxima do estádio seja liberada. Mas alguns itens precisam ser cumpridos. Caso isso aconteça, vai ser liberado a capacidade maior”, comentou o diretor de competições da FPF-PB, Gustavo Trindade.

A partida entre Nova Iguaçu e Flamengo tem mando de campo do Nova Iguaçu e é válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Como o time titular estará em pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe que deve jogar em João Pessoa será repleta de atletas da base.

* Com gepb