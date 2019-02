Almeidão é vistoriado depois de queda de pedaço da marquise sobre torcedor

A queda de um pedaço de concreto da marquise do Estádio Almeidão sobre um torcedor, durante o jogo do Campeonato Paraibano entre Botafogo-PB e CSP, provocou reunião e uma vistoria por parte do Ministério Público da Paraíba (MPPB), nesta segunda-feira.

O procurador Valberto Lira, que é também presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, se reuniu na sede do MPPB, com membros de vários órgãos, para tratar do assunto e depois compareceu ao estádio para fazer inspeção.

Valberto Lira citou o Estatuto do Torcedor para justificar sobre o laudo de engenharia dos estádios. A validade é de cinco anos, e, conforme o procurador, a última apresentação dos laudos dos estádios foi em janeiro de 2016. Apesar de ainda dentro da validade, uma solicitação de antecipação dos laudos deve ser requerida.

De antemão, a proposta inicial é de interditar a Arquibancada Sombra, já começando por CSP x Nacional de Patos, jogo que abre a 6ª rodada do Campeonato Paraibano, na próxima quarta-feira. Sendo assim, apenas a Arquibancada Sol estará apta para receber os torcedores.

Para jogos do Botafogo-PB, por exemplo, que comporta uma maior quantidade de torcedores, a arquibancada sombra só poderá receber torcedores fora da abrangência da marquise. Nesta condição, baterias de banheiros químicos devem estar disponíveis aos torcedores. As três primeiras fileiras do setor das cadeiras – de baixo para cima – também devem se isolar.

– Temos o foco principal de assegurar a integridade física ao torcedor que vai ao estádio, não só diante de briga entre torcidas, mas também no ambiente do próprio estádio. Diante desse fato, existe o entendimento entre os membros da comissão de que pelo menos parte da arquibancada coberta do Estádio Almeidão (Arquibancada Sombra), deverá ser interditada para que obras sejam realizadas para que não tenhamos repetições desse acidente – explicou Valberto ao Globo Espórte e TV Cabo Branco.