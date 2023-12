Aliviado, Corinthians recebe o Internacional; saiba onde assistir

Corinthians e Internacional se enfrentam às 18 horas (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians chega aliviado, após vencer o Vasco, fora de casa, na última terça-feira, e se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 47 pontos, a equipe ocupa a 13ª colocação do campeonato e faz a sua despedida de Itaquera na temporada.

Outro adeus nesta noite será do lateral-esquerdo Fábio Santos, que está se aposentando. Ele receberá uma série de homenagens antes de a bola rolar.

O Inter vem de vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá na Arena Pantanal e busca vencer pela primeira vez na Neo Química Arena. O time de Eduardo Coudet zerou o risco de rebaixamento e tem vaga encaminhada à Copa Sul-Americana.

A partida deste sábado marca o reencontro dos gaúchos com o técnico Mano Menezes, que treinou o time até julho.

O Timão terá pelo menos duas mudanças na escalação em relação ao duelo contra o Vasco. Na zaga, Gil retoma a posição de Caetano, após cumprir suspensão. Já no ataque, Yuri Alberto terá de cumprir suspensão. Giovane é o favorito para ficar com a vaga, que também tem Felipe Augusto na disputa.

O meio-campista Maycon se queixou de dores no duelo contra o Vasco, mas deve seguir na equipe. Renato Augusto é outro que apresentou desgaste físico, mas é esperado na equipe titular.

O Inter deve ter o mesmo time que iniciou contra o Cuiabá na última quarta-feira. Johnny, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na Arena Pantanal, apresentou evolução e fica à disposição de Coudet. Dalbert, recuperado de dores no joelho direito, viajou a São Paulo e é opção.

Ficha Técnica

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Ángel Romero e Giovane. Técnico: Mano Menezes

Internacional

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Luis Carlos de Franca (RN)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Onde assistir: Premiere.

* Com Ge